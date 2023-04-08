Дортмундская "Боруссия" обыграла конкурента за место в топ-3 Бундеслиги

В матче 27-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле обыграла берлинский “Унион” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Дониэлла Малена и Юссуфы Мукоко. У гостей отличился Кевин Беренс.

“Боруссия", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Унион” с 51 очком остался на третьей позиции.

“Боруссия” Д – “Унион” - 2:1 (1:0)

Голы: Мален, 28 - 1:0, Беренс, 61 - 1:1, Мукоко, 79 - 2:1

“Боруссия” Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Брандт (Озджан, 84), Беллингем, Аллер (Мукоко, 74), Мален (Ройс, 74), Адейеми (Байно-Гиттенс, 69).

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе (Пантович, 84), Йеккель, Дуки, Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Сьебатшо, 84), Торсбю (Зегуин, 61), Беккер (Михель, 74), Беренс (Левелинг, 61).

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