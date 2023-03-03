Дортмундская "Боруссия" обыграла конкурента и возглавила Бундеслигу

В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле обыграла “РБ Лейпциг” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Марко Ройса и Эмре Джана. У гостей отличился Эмиль Форсберг.

“Боруссия”, набрав 49 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 42 очками остался на четвертой позиции.

“Боруссия” Д – “РБ Лейпциг” - 2:1 (2:0)

Голы: Ройс, 21 (с пенальти) - 1:0, Джан, 39 - 2:0, Форсберг, 74 - 2:1

“Боруссия” Д: Майер, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт (Хуммельс, 83), Ройс (Байно-Гиттенс, 73), Джан, Озджан (Дауд, 83), Беллингем, Вольф, Аллер (Модест, 72).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан (Симакан, 72), Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаи, Форсберг, Андре Силва (Поульсен, 72), Нкунку (Вернер, 84).

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