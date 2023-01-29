Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" в гостевом матче Бундеслиги

В матче 18-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли гол Карима Адейеми и автогол Эдмонда Тапсоба.

“Боруссия”, набрав 34 очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Байер” с 24 очками остался на девятой позиции.

“Байер” – “Боруссия” Д - 0:2 (0:1)

Голы: Адейеми, 33 - 0:1, Тапсоба, 53 (автогол) - 0:2

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та (Баккер, 63), Тапсоба, Инкапиэ, Андрих, Амири (Демирбай, 80), Паласиос (Бельараби, 70), Виртц (Гложек, 70), Диаби, Адли (Азмун, 80).

“Боруссия” Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт (Ройс, 85), Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Хуммельс, 85), Аллер (Модест, 61), Адейеми (Байно-Гиттенс, 72).

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