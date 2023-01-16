Дортмундская "Боруссия" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Антони Эланги/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к шведскому вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Эланге, сообщает TalkSport.
По сведениям источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Игроком также интересуется “Эвертон".
В нынешнем сезоне 20-летний Эланга провел за “Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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