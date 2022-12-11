Дортмундская "Боруссия" нашла замену Геррейру в Бундеслиге

Алжирский защитник менхенгладбахской “Боруссии” Рами Бенсебаини может перейти в дортмундскую “Боруссию”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, дортмундский клуб рассматривает кандидатуру алжирца в качестве возможной замену португальцу Рафаэлу Геррейру, который, скорее всего, покинет команду следующим летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Бенсебаини провел за Гладбах 19 матчей и забил шесть голов. На счету 28-летнего Геррейру три забитых мяча и три голевые передачи в 18 поединках за Дортмунд.

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