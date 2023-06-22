Дортмундская "Боруссия" нашла замену Беллингему в "Челси"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Англии Конору Галлахеру, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Боруссия” рассматривает кандидатуру англичанина в качестве замену полузащитнику Джуду Беллингему, который перешел в “Реал”. Сумма трансфера хавбека может составить около 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Галлахер провел за “Челси” 45 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.