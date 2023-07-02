Дортмундская "Боруссия" нашла замену Беллингему в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" близка к покупке полузащитника “Вольфсбурга” и сборной Германии Феликса Нмечи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 30-32 миллиона евро с учетом бонусов. Футболист подпишет долгосрочный контракт. Нмеча в составе “Боруссии” заменит английского клуба Джуда Беллингема, который перешел в мадридский “Реал” за 103 миллиона евро.

В минувшем сезоне 22-летний Нмеча провел за “Вольфсбург” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.