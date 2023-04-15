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Дортмундская "Боруссия" на 97-й минуте упустила победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 11:33
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Германии “Штутгарт” и дортмундская “Боруссия” сыграли вничью со счетом 3:3.

После первого тайма гости выигрывали с преимуществом в два мяча, отличились Себастьен Аллер и Дониэлл Мален. На 77-й минуте разрыв в счете сократил Танги Кулибали, а через несколько минут равновесие восстановил Йоша Вагноман. На третьей компенсированной минуте гостей вперед вывел Джованни Рейна, но на 97-й минуте хозяев от поражения спас Силас.

“Боруссия”, набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с 24 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Штутгарт” – “Боруссия” Д - 3:3 (0:2)
Голы: Аллер, 26 - 0:1, Мален, 33 - 0:2, Кулибали, 77 - 1:2, Вагноман, 84 - 2:2, Рейна, 90+3 - 2:3, Силас, 90+7 - 3:3

“Штутгарт”: Бредлов, Вагноман, Антон, Загаду, Мавропанос, Соса, Каразор, Эндо, Фюрих (Мвумпа, 62), Мийо (Кулибали, 74), Гирасси (Тиагу Томаш, 74).

“Боруссия” Д": Кобель, Рюэрсон, Хуммельс (Кулибали, 46), Джан, Геррейру, Брандт (Ройс, 63), Озджан, Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 69), Аллер (Мукоко, 63), Адейеми (Рейна, 82).

Удаление: Мавропанос (39).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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