Дортмундская "Боруссия" на 93-й минуте вырвала победу в Бундеслиге

В матче 17-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде обыграла “Майнц” со счетом 2:1.

В начале встречи команды обменялись голами, отличились Ли Чжэ Сон и Юлиан Рюэрсон. Победу гостям в концовке встречи принес Джованни Рейна.

“Боруссия”, набрав 31 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Майнц” с 20 очками остался на 12-й позиции.

“Майнц” – “Боруссия” Д - 1:2 (1:1)

Голы: Ли Чжэ Сон, 2 - 1:0, Рюэрсон, 4 - 1:1, Рейна, 90+3 - 1:2

“Майнц”: Дамен, Видмер, Фернандеш, Ханче-Ольсен, Каси (Хак, 80), Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Штах, 63), Баррейро, Баркок (Груда, 89), Онисиво (Ажорк, 80), Ингвартсен (Фюльжени, 63).

“Боруссия” Д: Кобель, Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан (Рейна, 62), Брандт, Озджан, Мален (Байно-Гиттенс, 62), Адейеми (Вольф, 77), Мукоко (Аллер, 62).

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