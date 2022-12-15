Дортмундская "Боруссия" может усилиться одним из лидеров сборной Японии
Новости футбола Сегодня, 16:15
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к японскому полузащитнику франкфуртского “Айнтрахта” Даичи Камаде, сообщает Bild.
По сведениям источника, дортмундцы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с клубом. Таким образом, японец может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” и сборную Японии 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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