Дортмундская "Боруссия" может усилиться одним из лидеров сборной Японии

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к японскому полузащитнику франкфуртского “Айнтрахта” Даичи Камаде, сообщает Bild.

По сведениям источника, дортмундцы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с клубом. Таким образом, японец может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” и сборную Японии 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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