Дортмундская "Боруссия" может потерять основного защитника бесплатно

Португальский защитник дортмундской “Боруссии” Рафаэл Геррейру может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист отказывается продлевать с немецким клубом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, португалец может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Геррейру провел за “Боруссию” 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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