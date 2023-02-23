Дортмундская "Боруссия" может потерять основного защитника бесплатно
Новости футбола Сегодня, 16:40
Фото: инстаграм Рафаэла Геррейру/Автор неизвестен
Португальский защитник дортмундской “Боруссии” Рафаэл Геррейру может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист отказывается продлевать с немецким клубом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, португалец может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Геррейру провел за “Боруссию” 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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