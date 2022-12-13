Дортмундская "Боруссия" может перехватить цель "Реала" и "Барселоны"

Дортмундская “Боруссия” проявляет интерес к ганскому полузащитнику амстердамского “Аякса” Мохаммеду Кудусу, сообщает sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что африканец входит в сферу интересов “Реала” и “Барселоны”.

В нынешнем сезоне 22-летний Кудус провел за “Аякс” и сборную Ганы 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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