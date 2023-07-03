Дортмундская "Боруссия" купила замену Беллингему

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Вольфсбурга” и сборной Германии Феликса Нмечи.

Клуб из Дортмунда заплатил за футболиста 30 миллионов евро. 22-летний хавбек подписал с “Боруссией” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Нмеча является воспитанником “Манчестер Сити”. В “Вольфсбург” он перешел летом 2021 года на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. За сборную Германии сыграл один матч.

Нмеча родился в Германии в семье выходцев из Нигерии. В ранее возрасте он вместе с родными переехал в Великобританию. Он играл юношеские сборные Англии разных возрастов, но затем принял решение выступать за сборную Германии.

В минувшем сезоне дортмундская “Боруссия” заняла второе место в чемпионате Германии и завоевала прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. “Вольфсбург” финишировал на восьмом месте в Бундеслиге и не сумел завоевать путевку в еврокубки.