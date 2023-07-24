Дортмундская "Боруссия" купила полузащитника "Баварии"

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника мюнхенской “Баварии” и сборной Австрии Марселя Забитцера.

Сумма трансфера составила, по некоторым данным, 19 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Австриец подписал с “Боруссией” контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

29-летний Забитцер выступал за “Баварию” с лета 2021 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “РБ Лейпциг”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за “Баварию” 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Во второй половине прошлого сезона Забитцер играл за “Манчестер Юнайтед” на правах аренды, провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Забитцер с 2012 года играет за сборную Австрии. Всего он провел за австрийскую национальную команду 71 матч, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач, а также получил семь желтых карточек.