Дортмундская "Боруссия" купила бельгийского суперталанта

Пресс-служба дортмундской “Боруссии” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Андерлехта” Жульена Дюранвиля.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро плюс бонусы. Футболист заключил с немецким клубом долгшосрочный контракт.

16-летний Дюранвиль является воспитанником “Андерлехта”. Всего он провел за клуб 11 матчей и забил один гол.

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