Дортмундская "Боруссия" хочет переманить цель "Реала" и "Барселоны"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Fichajes.сom.

По сведениям источника, “шмели” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбека можно будет купить по сниженной цене, так как он отказался продлевать с “быками” контракт, который действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что купить игрока также хочет “Реал”, а “Барселона” надеется подписать его бесплатно через год.

В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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