Дортмундская "Боруссия" хочет переманить цель "Реала" и "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Fichajes.сom.
По сведениям источника, “шмели” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбека можно будет купить по сниженной цене, так как он отказался продлевать с “быками” контракт, который действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что купить игрока также хочет “Реал”, а “Барселона” надеется подписать его бесплатно через год.
В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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