АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Дортмундская "Боруссия" хочет купить талантливого полузащитника "Манчестер Сити"

Дортмундская "Боруссия" хочет купить талантливого полузащитника "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 08:00
Дортмундская "Боруссия" хочет купить талантливого полузащитника "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Коула Палмера/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к талантливому полузащитнику “Манчестер Сити” и молодежной сборной Англии Коулу Палмеру, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры по трансферу. “Манчестер Сити” хочет получить за игрока более 35 миллионов евро. Впрочем, такая высокая цена может не устроить "Боруссию".

21-летний Палмер является воспитанником академии “Манчестер Сити”. Он выступает за основной состав английского клуба с 2021 года. Всего он провел за “горожан” 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Палмер в составе “Манчестер Сити” два раза становился чемпионом Англии в сезонах-2021/22, 2022/23, выиграл Кубок Англии в сезоне-2022/23, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Палмер с 2021 года играет за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду 13 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Боруссия Д Премьер-лига Англия Бундеслига Германия
Популярные новости
Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб Новости футбола Сегодня, 07:51 Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб
"Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги Новости футбола Вчера, 16:35 "Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги
"Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:21 "Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро Новости футбола Вчера, 09:23 "Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии Новости футбола Вчера, 06:00 Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии
Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций Новости футбола 17 авг 2023, 15:54 Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:30 "Челси" дал ответ на предложение "Ромы" по трансферу Лукаку Новости футбола Сегодня, 09:00 Тер Штеген согласился на существенные уступки ради нового контракта с "Барселоной" Новости футбола Сегодня, 08:49 Девушка дня. Кэти Гудленд - жена Харри Кейна, будущего лучшего бомбардира Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 08:30 Уго Льорис дал ответ на предложение перейти в итальянский топ-клуб Новости футбола Сегодня, 08:00 Дортмундская "Боруссия" хочет купить талантливого полузащитника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 07:51 Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб Новости футбола Сегодня, 07:00 Мюллер в очередной раз вписал свое имя в историю “Баварии” Новости футбола Сегодня, 06:00 Буффон назвал лучшего вратаря мира Новости футбола Сегодня, 05:00 Тьерри Анри получит новую работу в сильной сборной Новости футбола Сегодня, 03:00 Стало известно, как "Реал" отреагировал на ситуацию с Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер - Монца 19 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Фиорентина 19 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года