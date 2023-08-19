Дортмундская "Боруссия" хочет купить талантливого полузащитника "Манчестер Сити"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к талантливому полузащитнику “Манчестер Сити” и молодежной сборной Англии Коулу Палмеру, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры по трансферу. “Манчестер Сити” хочет получить за игрока более 35 миллионов евро. Впрочем, такая высокая цена может не устроить "Боруссию".

21-летний Палмер является воспитанником академии “Манчестер Сити”. Он выступает за основной состав английского клуба с 2021 года. Всего он провел за “горожан” 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Палмер в составе “Манчестер Сити” два раза становился чемпионом Англии в сезонах-2021/22, 2022/23, выиграл Кубок Англии в сезоне-2022/23, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Палмер с 2021 года играет за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду 13 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.