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Дортмундская "Боруссия" хочет купить нападающего ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 04:20
Дортмундская "Боруссия" хочет купить нападающего ПСЖ Фото: инстаграм Юго Экитике/Автор неизвестен

Дортмундская “Боруссия” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и молодежной сборной Франции Юго Экитике, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Боруссии” рассматривает кандидатуру француза в качестве конкурента нападающему сборной Кот-д'Ивуара Себастьену Аллеру, который в январе 2024 года может отправиться на Кубок африканских наций.

21-летний Экитике выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб на правах аренды из “Реймса”. Спустя год ПСЖ выкупил трансфер форварда за 28,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Парижа 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе ПСЖ Экитике стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Экитике с 2021 года играет за молодежную сборную Франции U20. Всего он провел за французскую команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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