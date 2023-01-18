Дортмундская "Боруссия" готова заплатить более 20 евро за защитника сборной Польши

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику “Специи” и сборной Польши Якубу Киверу, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, немецкий клуб предложил за футболиста 22 миллиона, но получил отказ. Итальянцы не хотят продавать игрока, но могут согласиться, если предложение будет увеличено.

В нынешнем сезоне 22-летний Кивер провел за “Специю” 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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