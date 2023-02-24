Дортмундская "Боруссия" близка к трансферу хавбека сборной Японии

Полузащитник франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Японии Даичи Камада близок к переходу в дортмундскую “Боруссию”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, дортмундский клуб предложил футболисту зарплату в размере 5-6 миллионов евро в год. Хавбек может перейти в другой клуб бесплатно, так как его контракт с “Айнтрахтом” действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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