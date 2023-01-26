Дортмундская "Боруссия" близка к трансферу бельгийского таланта

16-летний вингер “Андерлехта” Жульен Дюранвиль перейдет в дортмундскую “Боруссию”, сообщает BVBBuzz.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходе футболиста за 11 миллионов евро плюс бонусы. Бельгиец подпишет со “шмелями” долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что прошлым летом игроком интересовалась “Бавария”, но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне Дюранвиль провел за “Андерлехт” 14 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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