Дортмундская "Боруссия" близка к трансферу бельгийского таланта
Новости футбола Сегодня, 15:15
Жюльен Дюранвиль
16-летний вингер “Андерлехта” Жульен Дюранвиль перейдет в дортмундскую “Боруссию”, сообщает BVBBuzz.
По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходе футболиста за 11 миллионов евро плюс бонусы. Бельгиец подпишет со “шмелями” долгосрочный контракт.
Стоит отметить, что прошлым летом игроком интересовалась “Бавария”, но трансфер так и не состоялся.
В нынешнем сезоне Дюранвиль провел за “Андерлехт” 14 матчей во всех турнирах и забил два гола.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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