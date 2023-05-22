Дортмунд приблизился к титулу, провал "Баварии": результаты 33-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение “Баварии” от “РБ Лейпциг” и победу дортмундской “Боруссии”, которая возглавила турнирную таблицу за тур до окончания турнира.

“Бавария” – “РБ Лейпциг” - 1:3 (1:0)

Голы: Гнабри, 25 - 1:0, Лаймер, 64 - 1:1, Нкунку, 76 (с пенальти) - 1:2, Собослаи, 86 (с пенальти) - 1:3

“Аугсбург” – “Боруссия” Д - 0:3 (0:0)

Голы: Аллер, 58 - 0:1, Аллер, 84 - 0:2, Брандт, 90+4 - 0:3

“Майнц” – “Штутгарт” - 1:4 (1:1)

Голы: Ингвартсен, 23 - 1:0, Эндо, 41 - 1:1, Гирасси, 64 - 1:2, Фюрих, 78 - 1:3, Кулибали, 90 - 1:4

“Хоффенхайм” – “Унион” - 3:1 (2:1)

Голы: Бебу, 22 - 1:0, Крамарич, 36 (с пенальти) - 2:0, Дуки, 45 - 2:1, Крамарич, 89 - 3:1

“Байер” – “Боруссия” М - 2:2 (2:0)

Голы: Адли, 15 - 1:0, Демирбай, 20 - 2:0, Хофманн, 58 - 2:1, Штиндль, 90 - 2:2

“Фрайбург” – “Вольфсбург” - 2:0 (0:0)

Голы: Гюнтер, 71 - 1:0, Петерсен, 75 - 2:0

"Герта" – "Бохум" - 1:1 (0:0)

Голы: Тузар, 63 - 1:0, Шлоттербек, 90 - 1:1

"Вердер" – "Кельн" - 1:1 (0:1)

Голы: Тиггес, 36 - 0:1, Шмид, 73 - 1:1

"Шальке" – "Айнтрахт" - 2:2 (1:1)

Голы: Теродде, 1 - 1:0, Камада, 21 - 1:1, Тута, 59 - 1:2, Польтер, 85 - 2:2

Положение команд: "Боруссия" Д - 70, "Бавария" - 68, "РБ Лейпциг" - 63, "Унион", "Фрайбург" - 59, "Байер" - 50, "Вольфсбург" - 49, "Айнтрахт" - 47, "Майнц" - 45, "Кельн" - 42, "Боруссия" М - 40, "Вердер" - 36, "Хоффенхайм" - 35, "Аугсбург" - 34, "Штутгарт", "Бохум" - 32, "Шальке" - 31, "Герта" - 26.

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