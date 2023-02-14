Донецкий "Шахтёр" не захотел жить в одном отеле с футболистами московских клубов

Донецкий “Шахтёр” отказался размещаться в турецком отеле, в который заселили футболистов московских “Динамо” и ЦСКА.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сейчас в Турции стараются расселять футболистов украинских и российских клубов по разным гостиницам.

Когда в “Шахтере” узнали, что в их отеле будут жить россияне, они отказались от такой идеи и выбрали другой отель.

Интересно, что вчера произошла драка между футболистами российского “Шинника” и украинского клуба “Минай”, что очевидно повлечет за собой более строгие меры по расселению игроков из Украины и России.