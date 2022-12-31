Донецкий "Шахтер" назвал лучшего игрока 2022 года

Вингер Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком “Шахтера” в этом году.

Об этом сообщили на сайте клуба.

За украинца свои голоса отдали 76% респондентов. Следом за Мудриком в голосовании расположись Евгений Турбин и Тарас Степаненко.

Интересно, что Мудрика признают лучшим футболистом команды второй раз подряд.

В текущем сезоне украинец провел 18 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и восемью результативными передачами.