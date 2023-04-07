Дом Месси под Барселоной пытались ограбить

Особняк форварда ПСЖ Лионеля Месси в окрестностях Барселоны попытались ограбить.

Как сообщили в эфире программы Y ahora Sonsoles, инцидент произошел в ночь на 6 апреля в городе Кастельдефельс.

По данным источника, грабители смогли проникнуть в сад футболиста, но им не удалось войти в дом.

После неудачной попытки злоумышленники скрылись с места происшествия до прибытия полиции.

Камера видеонаблюдения зафиксировала преступников, а полиция уже начала расследование.