EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Долго без работы не будет. Бывший тренер Челси заинтересовал Баварию и Манчестер Юнайтед

Долго без работы не будет. Бывший тренер Челси заинтересовал Баварию и Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 07:00
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Долго без работы не будет. Бывший тренер Челси заинтересовал Баварию и Манчестер Юнайтед Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Уже бывший главный тренер Челси, Маурисио Почеттино, кажется не будет долго без работы, ведь им заинтересовались два топ-клуба.

Как сообщает The Standard, на аргентинского специалиста претендует Бавария Мюнхен и Манчестер Юнайтед. Оба клуба находятся в состоянии повышенной готовности после ухода 52-летнего аргентинца из лондонского клуба.

Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон. Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение. Лондонская команда будет искать молодого специалиста на должность главного тренера команды.

К слову, Бавария Мюнхен также рассматривает очень много вариантов на должности главного тренера. Последние несколько дней с работой в немецком гранде связывают менеджера Бернли - Венсана Компани.

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в последнее время тесно связан с работой в Манчестер Юнайтед, но последнее заявление наставника "трех львов" о своем будущем может огорчить фанатов "красных дьяволов".

Связанные команды и лиги
Бавария Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия Бундеслига Германия
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года