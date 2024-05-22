Долго без работы не будет. Бывший тренер Челси заинтересовал Баварию и Манчестер Юнайтед

Уже бывший главный тренер Челси, Маурисио Почеттино, кажется не будет долго без работы, ведь им заинтересовались два топ-клуба.

Как сообщает The Standard, на аргентинского специалиста претендует Бавария Мюнхен и Манчестер Юнайтед. Оба клуба находятся в состоянии повышенной готовности после ухода 52-летнего аргентинца из лондонского клуба.

Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон. Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение. Лондонская команда будет искать молодого специалиста на должность главного тренера команды.

К слову, Бавария Мюнхен также рассматривает очень много вариантов на должности главного тренера. Последние несколько дней с работой в немецком гранде связывают менеджера Бернли - Венсана Компани.

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в последнее время тесно связан с работой в Манчестер Юнайтед, но последнее заявление наставника "трех львов" о своем будущем может огорчить фанатов "красных дьяволов".