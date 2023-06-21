"Днепр-1" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

На этой стадии Украину представит “Днепр-1”. Его соперником стал греческий "Панатинаикос".

Первый матч пройдет 25 или 26 июля, а ответный – 1 или 2 августа.

Напомним, что наша команда проводит домашние игры в словацком Кошице.

Путь представителей лиг

СК Днепр-1 – Панатинаикос

Сервет – Генк

Путь чемпионов

Жальгирис / Струга – Галатасарай

Балкани / Лудогорец – Олимпия Любляна / Вальмиера

Ракув / Фора – Линкольн / Карабах

Клаксвик / Ференцварош – Гекен / THC

ИК / Ларн – Мольде

Шэмрок Роверс / победитель предварительного раунда – Копенгаген

Фарул / Шериф – Хамрун / Маккаби Хайфа