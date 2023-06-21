"Днепр-1" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер УЕФА
В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
На этой стадии Украину представит “Днепр-1”. Его соперником стал греческий "Панатинаикос".
Первый матч пройдет 25 или 26 июля, а ответный – 1 или 2 августа.
Напомним, что наша команда проводит домашние игры в словацком Кошице.
Путь представителей лиг
СК Днепр-1 – Панатинаикос
Сервет – Генк
Путь чемпионов
Жальгирис / Струга – Галатасарай
Балкани / Лудогорец – Олимпия Любляна / Вальмиера
Ракув / Фора – Линкольн / Карабах
Клаксвик / Ференцварош – Гекен / THC
ИК / Ларн – Мольде
Шэмрок Роверс / победитель предварительного раунда – Копенгаген
Фарул / Шериф – Хамрун / Маккаби Хайфа
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