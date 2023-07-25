"Днепр-1" потерпел поражение в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024 украинский “Днепр-1” потерпел поражение от греческого “Панатинаикоса” со счетом 1:3. Матч состоялся в словацком городе Кошице на стадионе “Кошице-Арена”.

В начале матча счет открыл Андраж Шпорар. На 73-й минуте преимущество греческого клуба увеличил Филип Джуричич. Через некоторое время третий гол гостей забил Фотис Иоаннидис с пенальти. В конце матча разрыв в счете сократил Владимир Танчик.

Ответный матч “Панатинаикос” - “Днепр-1” состоится 1 августа в Афинах (Греция) на стадионе “Апостолос Николаидис".

“Днепр-1” Днепр, Украина – “Панатинаикос” Афины, Греция - 1:3 (0:1)

Голы: Шпорар, 10 - 0:1, Джуричич, 73 - 0:2, Иоаннидис, 84 (с пенальти) - 0:3, Танчик, 90 - 1:3

“Днепр-1”: Кинарейкин, Мирошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапий, Кравец (Каплиенко, 73), Гуцуляк, Третьяков (Адамюк, 61), Бабенко (Танчик, 83), Рубчинский, Бланко (Горин, 83), Довбик.

“Панатинаикос”: Бриньоли, Коцирас, Шенкевелд (Едвай, 23), Магнуссон, Хуанкар, Рубен Перес, Джуричич (Мансини, 78), Бернард (Вербич, 70), Вильена (Чокай, 70), Шпорар (Иоаннидис, 78), Паласиос.