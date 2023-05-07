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"Днепр-1" победил в гостях и приблизился к "Шахтеру"

Новости футбола Сегодня, 11:10
"Днепр-1" победил в гостях и приблизился к "Шахтеру" Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на выезде обыграл одесский “Черноморец” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Александр Назаренко и Артем Довбик. У хозяев отличился Даниил Алефиренко.

“Днепр-1”, набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Черноморец” с 26 очками остался на 11-й позиции.

“Черноморец” – “Днепр-1” - 1:2 (0:0)
Голы: Алефиренко, 54 – 1:0, Назаренко, 57 - 1:1, Довбик, 82 - 1:2

На 64-й минуте Довбик не забил пенальти (вратарь).

“Черноморец”: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (Штогрин, 88) – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 88) – Алефиренко, Авагимян (Хадида, 82), Бадибанга.

“Днепр-1”: Рыбак – Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Е. Пасич, 86)– Рубчинский (Когут, 75), Бабенко – Бланко (Пеглоу, 59), Пихаленок (Пидлепенец, 86), Гуцуляк – Довбик.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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