"Днепр-1" отреагировал на ракетный удар рашистов по поликлинике в Днепре

Пресс-служба “Днепра-1” в официальном твиттере прокомментировала ракетный удар рашистов по поликлинике в Днепре.

“Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится”, - говорится в сообщении.

В результате данного теракта в Днепре погибли 2 человека и 30 получили ранения разной тяжести.