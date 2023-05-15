"Днепр-1" одержал важную победу в УПЛ

В матче 26-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на выезде обыграл “Минай” со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте минуте забил Артем Довбик.

“Днепр-1”, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Минай” с 26 очками остался на 13-й позиции.

“Минай” – “Днепр-1" - 0:1 (0:0)

Гол: Довбик, 79 - 0:1

“Минай”: Бандура – Чуев (Гечев, 82), Ю. Кравчук, Немчанинов – Булеза, Витенчук (Коломоец, 87), Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 71) – Твердохлеб, Рогозинский (Байдал, 87) – Вишневский.

"Днепр-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Матаррита, 81) – Бабенко – Пеглоу, Бланко (Рубчинский, 63), Пихаленок (Когут, 82), Танчик (Пидлепенец, 63, Хайнер, 72) – Довбик.

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