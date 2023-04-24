Главная Новости "Днепр-1" одержал тяжелейшую победу в УПЛ

"Днепр-1" одержал тяжелейшую победу в УПЛ

Новости футбола Сегодня, 08:03
"Днепр-1" одержал тяжелейшую победу в УПЛ Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Рух” со счетом 3:2.

В начале матча счет открыл Эдуард Сарапий, а в середине тайма преимущество днепрян увеличил Артем Довбик. Впрочем, гости вскоре отыгрались благодаря голам Таллеса и Юрия Климчука. Победу хозяевам принес гол в концовке встречи Игоря Когута.

“Днепр-1”, набрав 48 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Днепр-1” - “Рух” - 3:2 (2:2)
Голы: Сарапий, 9 - 1:0, Довбик, 27 (с пенальти) - 2:0, Таллес, 33 - 2:1, Климчук, 38 - 2:2, Когут, 90+3 - 3:2

“Днепр-1": Валеф, Адамюк (Хайнер, 80), Сваток, Сарапий, Назаренко (Матаррита, 62), Бабенко (Танковский, 73), Рыбчинский (Пеглов, 62), Гуцуляк, Бланко (Когут, 80), Пихаленок, Довбик.

“Рух”: Панькив, Мысык (Столярчук, 72), Дидык, Слюсар, Китела (Лях, 46), Довгий (Пидгурский, 61), Эдсон (Карабин, 72), Алваренга, Таллес, Рунич (Теслюк, 90), Климчук.

Не пропустите: "Милан" одержал уверенную победу в Серии А.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Днепр-1 Рух Винники Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом" Новости футбола Вчера, 16:49 "Наполи" вырвал победу над "Ювентусом"
"Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии Новости футбола Вчера, 14:26 "Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии
"Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге Новости футбола Вчера, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге
"Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу Новости футбола 22 апр 2023, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
"Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии Новости футбола 22 апр 2023, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:50 "Милан" нацелился на защитника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 09:10 "Реал" может отказаться от выкупа трансфера игрока "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 08:50 Ибрагимович рискует завершить карьеру Новости футбола Сегодня, 08:15 "Реал" летом расстанется с опытным нападающим Новости футбола Сегодня, 08:03 "Днепр-1" одержал тяжелейшую победу в УПЛ Новости футбола Сегодня, 07:15 Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 05:50 Победы "Реала" и "Барселоны", успех "Валенсии": результаты 30-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 05:10 "Порту" продлил контракт с 40-летним Пепе Новости футбола Сегодня, 04:30 Феерия Дортмунда, провал "Баварии", неудача "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 03:50 Тренер "Тоттенхэма" назвал причину позорного поражения от "Ньюкасла"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Кадис - Осасуна 25 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Сосьедад 25 апреля 2023 года Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Брентфорд 26 апреля 2023 года Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 26 апреля 2023 года