"Днепр-1" одержал победу в матче УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 10:15
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Кривбасс” со счетом 1:0.
Единственный гол забил Доминго Бланко.
“Днепр-1”, набрав 67 очков, занял второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и сыграет в квалификационном турнире Лиги чемпионов. “Кривбасс” с 41 очком финишировал на седьмом месте.
“Днепр-1” – “Кривбасс” – 1:0 (0:0)
Гол: Доминго, 73 - 1:0
“Днепр-1”: Валеф, Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е.Пасич (Хайнер, 62), Доминго, Танковский (Адамюк, 46), Рубчинский (Когут, 62), Пихаленок (Пидлепенец, 62), Танчик, Довбик.
“Кривбасс”: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Капич, Семотюк (Задерака, 63), Хомченовский, Соса, Лунев (Татарков, 63), Дебелко (Кораблин, 79).
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