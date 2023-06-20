"Днепр-1" объявил об уходе семи футболистов

"Днепр-1" объявил об уходе целой группы футболистов.

В преддверии начала подготовки к новому сезону команду покинули сразу семь футболистов.

В частности, из клуба ушли Владислав Рыбак, Валерий Лучкевич, Вячеслав Танковский, Габриэль Гомес, Рональд Матаррита, Хайнер и Жоау Пеглоу.

В то же время к “Днепру-1” присоединился вратарь Роман Мысак.

На ближайшие сборы с командой вызвали Владислава Крапивцова, Дениса Жданова, Даниила Хана, Рамика Гаджиева и Даниэля Кивинду из молодежного состава.