"Днепр-1" неожиданно проиграл середняку УПЛ

В среду, 24 мая, в Ужгороде состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором “Днепр-1” принимал “Ворсклу”.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Примечательно, что все мячи были забиты еще в первом тайме.

Днепр-1 – Ворскла – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

За два тура до конца чемпионата “Днепр-1” остается на втором месте c 64 баллами в активе. У лидирующего “Шахтера” 66 очков и игра в запасе.