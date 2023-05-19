"Днепр-1" на 95-й минуте вырвал победу в матче УПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Колос” со счетом 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл Сергей Мякушко, но на 57-й минуте равновесие восстановил Артем Довбик. В концовке встречи победу днепрянам принес гол Эдуарда Сарапия.

“Днепр-1”, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Колос” с 33 очками остался на восьмой позиции.

“Днепр-1” – “Колос” – 2:1 (0:1)

Голы: Мякушко, 45+1 - 0:1, Довбик, 57 - 1:1, Сарапий, 90+5 - 2:1

“Днепр-1”: Рыбак – Назаренко (Матаррита, 46), Сарапий, Сваток, Адамюк (Танчик, 55), Пеглоу, Бланко (Бабенко, 46), Рубчинский (Когут, 69), Пихаленок, Хайнер (Е.Пасич, 74), Довбик.

“Колос”: Фесюн – Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Кравченко, Мякушко (Болбат, 63), Великан (Ильин, 63), Безбородько (Попов, 69).

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