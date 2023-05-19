АНГ РУ
Главная Новости "Днепр-1" на 95-й минуте вырвал победу в матче УПЛ

"Днепр-1" на 95-й минуте вырвал победу в матче УПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:26
"Днепр-1" на 95-й минуте вырвал победу в матче УПЛ Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Колос” со счетом 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл Сергей Мякушко, но на 57-й минуте равновесие восстановил Артем Довбик. В концовке встречи победу днепрянам принес гол Эдуарда Сарапия.

“Днепр-1”, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Колос” с 33 очками остался на восьмой позиции.

“Днепр-1” – “Колос” – 2:1 (0:1)
Голы: Мякушко, 45+1 - 0:1, Довбик, 57 - 1:1, Сарапий, 90+5 - 2:1

“Днепр-1”: Рыбак – Назаренко (Матаррита, 46), Сарапий, Сваток, Адамюк (Танчик, 55), Пеглоу, Бланко (Бабенко, 46), Рубчинский (Когут, 69), Пихаленок, Хайнер (Е.Пасич, 74), Довбик.

“Колос”: Фесюн – Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Кравченко, Мякушко (Болбат, 63), Великан (Ильин, 63), Безбородько (Попов, 69).

Не пропустите: Сборную Украины хочет возглавить неожиданный тренер.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Днепр-1 Колос Ковалевка Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Новости футбола Вчера, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы
"Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола Вчера, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы
Определились финалисты Лиги чемпионов Новости футбола 17 мая 2023, 17:00 Определились финалисты Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов Новости футбола 17 мая 2023, 16:54 "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке Новости футбола 17 мая 2023, 15:15 Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке
Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров Новости футбола 17 мая 2023, 05:36 Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:26 "Днепр-1" на 95-й минуте вырвал победу в матче УПЛ Новости футбола Сегодня, 10:32 Хави требует повышения зарплаты у "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 10:00 Хави отказал руководству "Барселоны" в продаже одной из звезд команды Новости футбола Сегодня, 09:30 Верратти получил повреждение: в ПСЖ озвучили детали Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти предстоит встреча с президентом "Реала" Новости футбола Сегодня, 06:55 "Милан" хочет подписать очередного ветерана Новости футбола Сегодня, 06:50 Сборную Украины хочет возглавить неожиданный тренер Новости футбола Сегодня, 06:18 Три клуба из Серии А вышли в финалы трех европейских турниров Новости футбола Сегодня, 06:00 "Динамо" продаст бразильского хавбека Новости футбола Сегодня, 05:56 “Челси” нацелился на капитана и главного бомбардира "Интера"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Монца 19 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Вальядолид 19 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лион - Монако 19 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Фулхэм - Кристал Пэлас 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Эвертон 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Арсенал 20 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Лечче - Специя 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Торино - Фиорентина 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Наполи - Интер 21 мая 2023 года