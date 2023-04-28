Для Кейна нашли новый клуб

Бывший тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп высказал свое мнение о дальнейшей карьере нападающего "шпор" и сборной Англии Гарри Кейна.

Он считает, что футболист может перейти в "Челси".

По его мнению, для Кейна это будет отличным шагом, так как он является семейным человеком и не захочет переезжать на север Англии или в другую лигу, а переход в "Челси" может оказаться для него более привлекательным.

Ранее СМИ писали, что "Манчестер Юнайтед" также интересуется Кейном, хотя контракт футболиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.