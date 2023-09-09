Дисквалификацию звезды Ливерпуля продлили: он нецензурно высказался в адрес судьи

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла жесткое решение в отношении защитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.

По информации footmercato, организация продлила срок дисквалификации для звездного футболиста еще на один матч.

Напомним, что нидерландский защитник был удален прямой красной карточкой на 29-й минуте матча против "Ньюкасла" (2:1) в третьем туре Английской Премьер-лиги.

После того, как арбитр его удалил, футболист использовал нецензурные выражения в разговоре с ним. В Футбольной ассоциации Англии пересмотрели повторы и протокол судьи после матча и пришли к выводу, что футболисту будет недостаточно пропустить лишь один матч.

Из-за дисквалификации ван Дейк не принимал участие в матче четвертого тура с "Астон Виллой".

После нового решения нидерландский футболист также пропустит игру пятого тура против “Вулверхэмптона”, которая состоится 16 сентября. Кроме того, ван Дейк был оштрафован на сумму в 116 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что по итогам четырех туров "Ливерпуль" занимает третье место в таблице.