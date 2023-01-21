Директору "Шахтера" поступали угрозы из Англии из-за Мудрика

Директор донецкого “Шахтёра” Дарио Срна получал угрозы от болельщиков “Арсенала".

Функционеру начали угрожать после того, как состоялся трансфер украинца Михаила Мудрика в “Челси”.

Как пишет The Guardian, хорватский специалист получал сообщения со смертельными угрозами.

Как известно, “Арсенал” долгое время планировал подписать украинца, но не мог удовлетворить финансовые запросы “Шахтера”.

В итоге Мудрки перешел в “Челси”. Сумма трансфера может составить до 100 миллионов евро.