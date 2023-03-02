Директора "Барселоны" хотели переманить в клуб АПЛ
Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: открытые источники
Директор “Барселоны” Матеу Алемани получил предложение перебраться на работу в “Астон Виллу”.
Как сообщает Marca, англичане хотели, чтобы функционер возглавил их новый спортивный проект.
В частности, на назначении Алемани настаивал наставник “Виллы” Унаи Эмери, который знаком с его методами работы.
Интересно, что функционеру в Англии были готовы платить в два раза выше, чем он получает в “Барселоне”, но тот отказался.
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