Директора "Барселоны" хотели переманить в клуб АПЛ

Директор “Барселоны” Матеу Алемани получил предложение перебраться на работу в “Астон Виллу”.

Как сообщает Marca, англичане хотели, чтобы функционер возглавил их новый спортивный проект.

В частности, на назначении Алемани настаивал наставник “Виллы” Унаи Эмери, который знаком с его методами работы.

Интересно, что функционеру в Англии были готовы платить в два раза выше, чем он получает в “Барселоне”, но тот отказался.