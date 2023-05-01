Директор "Ювентуса" сделал заявление о будущем Аллегри

Директор “Ювентуса” Франческо Кальво заявил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Массимилиано Аллегри.

“Наши цели в этом сезоне - второе место в Серии А и выход в финал Лиги Европы. Мы их пока что не достигли. Но, говорить о том, что Аллегри сохранит свою должность, это констатировать очевидное. Он вернулся и подписал контракт на 4 года. Это означает, что Макс не достиг даже половины пути в построении проекта. 11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за семь лет в ”Ювентусе" говорят в его пользу. Тут нечего обсуждать", - приводит слова Кальво Football Italia.

“Ювентус”, набрав в 32 турах 60 очков, занимает третье место турнирной таблице Серии А. В ½ финала Лиги Европы туринский клуб сыграет с “Севильей”.

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