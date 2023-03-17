"Динамо" запретило: "Заря" лишилась группы игроков перед матчем с киевлянами

Луганская “Заря” лишилась целой группы футболистов перед матчем 18-го тура чемпионата Украины против киевского “Динамо”, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, киевский клуб запретил луганчанам использовать в этой встрече арендованных у него игроков. Таким образом, матч пропустят полузащитники Владимир Бражко и Сергей Булеца, а также защитник Никита Бурда.

В нынешнем сезоне 24-летний Булеца провел за “Зарю” 18 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 21-летнего Бражко четыре забитых мяча в 17 поединках. 27-летний Бурда присоединился к луганчанам в зимнее трансферное окно и пока что не играл.

Матч “Динамо” - “Заря” состоится завтра, 18 марта, и начнется в 14:00.

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