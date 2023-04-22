“Динамо” – “Шахтер” - 1:1 (видеообзор)

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл Тарас Степаненко, но в концовке встречи киевлян от поражения спас Александр Андриевский.

“Шахтер”, набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Динамо” с 41 очком осталось на 4-й позиции.

“Динамо” – “Шахтер” - 1:1 (0:1)

Голы: Степаненко, 12 - 0:1, Андриевский, 82 - 1:1

“Динамо”: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин (Гармаш, 75), Буяльский (Царенко, 75), Бенито – Ванат (Рамирес, 75).

“Шахтер”: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили (Швед, 75) – Траоре (Сикан, 75).

Видеообзор матча

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