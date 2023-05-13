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"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ

Новости футбола Сегодня, 09:00
"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на своем поле проиграло одесскому “Черноморцу” со счетом 2:3.

Победу гостям принесли дубль Александра Демченко и гол Виталия Ермакова. У киевлян отличились Владислав Ванат и Виталий Буяльский.

“Черноморец”, набрав 29 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Динамо” с 50 очками осталось на четвертой позиции.

“Динамо” - “Черноморец” - 2:3 (0:2)
Голы: Ермаков, 3 - 0:1, Демченко, 11 - 0:2, Ванат, 53 - 1:2, Буяльский, 55 - 2:2, Демченко, 71 - 2:3

“Динамо”: Нещерет, Караваев, Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 71), Андриевский (Лонвейк, 79), Сидорчук, Бенито (Пэррис, 71), Буяльский, Волошин (Царенко, 72), Ванат (Рамирес, 84).

“Черноморец”: Паст, Ермаков, Салюк, Гучек, Путря, Демченко, Политыло, Бадибанга, Хадида (Штогрин, 46), Кузык (Задойя, 88), Алефиренко (Черткоев, 90+3).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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