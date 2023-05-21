"Динамо" отреагировало на скандальное обращение игроков "Барселоны" к россиянам
Новости футбола Сегодня, 14:55
Динамо Киев
Пресс-служба киевского “Динамо” в официальном твиттере прокомментировала заявления некоторых футболистов “Барселоны” с благодарностью в адрес фанатов из россии.
“Мы искренне рекомендуем игрокам ФК ”Барселоны" переехать ближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате Мордора", - говорится в заявлении, к которому прикреплена фотография уничтоженного рашистами стадиона черниговской “Десны”.
Напомним, что в скандал попали защитники “Барселоны” Алекс Бальде и Серджи Роберто.
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