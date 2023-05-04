"Динамо" одержало волевую победу в чемпионате Украины

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на выезде обыграло полтавскую “Ворсклу" со счетом 2:1.

На 13-й минуте счет открыл Руслан Степанюк, но в середине тайма равновесие Владислав Ванат. Победу киевлянам принес Бенито.

“Динамо”, набрав 47 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ворскла” с 30 очками осталась на седьмой позиции.

“Ворскла” – “Динамо” – 1:2 (1:1)

Голы: Степанюк, 13 – 1:0, Ванат, 24 - 1:1, Бенито, 48 - 1:2

“Ворскла”: Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Лопес, 79), Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Фелипе (Скляр, 38).

“Динамо”: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 81), Ванат (Рамирес, 71), Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский (Царенко, 81), Сирота, Бенито.

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