"Динамо" может сменить Киев на другой город

"Динамо" может перебраться в Одессу на базу "Черноморца" в первой части сезона.

По данным источника, киевляне планируют играть матчи Лиги конференций в Молдове или Румынии.

Переезд в Одессу упростит логистику, так как матчи национального первенства в таком случае будут проводиться на стадионе "Черноморец".

В предыдущем сезоне команда проводила домашние матчи еврокубков в Польше, что забирало много времени на дорогу.