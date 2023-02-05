“Динамо” Киев - “Вайле” - 2:0 (видеообзор)
Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское “Динамо” в товарищеском матче обыграло датский “Вайле” со счетом 2:0.
Победу украинскому клубу принесли голы Владислава Супряги и Александра Яцыка.
“Динамо” Киев, Украина – “Вайле” Дания - 2:0 (1:0)
Голы: Супряга, 11 - 1:0, Яцык, 81 - 2:0
“Динамо” (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.
“Динамо” (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малыш, Бурда, Сирота, Вивчаренко – Андриевський, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).
Видеообзор матча
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