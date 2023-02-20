“Динамо” Киев - “Рига” - 1:1 (видеообзор)

Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с латвийской “Ригой” со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Милош Йойич, на на 79-й минуте равновесие восстановил Антон Царенко.

“Динамо” Киев, Украина - “Рига” Латвия - 1:1 (0:0)

Голы: Йойич, 54 - 0:1, Царенко, 79 - 1:1

“Динамо”: Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) - Андриевський, Яцык (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин - Супряга (Ванат, 58).

Видеообзор матча

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