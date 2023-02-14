"Динамо" Киев - "Пахтакор" - 0:1 (видеообзор)

Киевское "Динамо" в товарищеском матче со счетом 0:1 проиграло узбекистанскому “Пахтакору”, который возглавляет бывший футболист киевлян Максим Шацких.

Победу узбекистанцам принес гол Ханданова.

“Динамо” Киев, Украина - “Пахтакор” Узбекистан - 0:1 (0:1)

Гол: Ханданов, 35 - 0:1

“Динамо”: Нещерет (Моргун, 65) – Малыш (Гусев, 65), Попов (Сирота, 65), Дячук (Боль, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65) – Сидорчук (Андриевский, 65), Яцык (Царенко, 65), Шепелев (Лонвейк, 65), Караваев (Бенито, 65), Волошин (Кабаев, 65) – Супряга (Гармаш, 65).

Видеообзор матча

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